8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 5674 пациента с COVID-19, выписаны 469. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 788 934 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 775 634 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6175 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 11 249 тестов. Всего в стране проведено 11 978 662 теста.-0-