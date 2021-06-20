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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 582 пациента с COVID-19, выписаны 882. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 410 678 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 403 758 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3044 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 200 тестов. Всего в стране проведено 6 645 103 теста.-0-