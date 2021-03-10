10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 609 пациентов с COVID-19, выписаны 564. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 298 123 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 288 613 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2063 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 7030 тестов. Всего в стране проведено 5 032 074 теста.-0-