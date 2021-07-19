19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 658 пациентов с COVID-19, выписаны 480. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 435 020 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 428 682 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3334 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 546 тестов. Всего в стране проведен 7 101 151 тест.-0-