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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 6605 пациентов с COVID-19, выписаны - 413. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 838 571 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 823 890 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6265 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 15 463 теста. Всего в стране проведено 12 153 269 тестов.-0-