12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 689 пациентов с COVID-19, выписаны 537. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 428 595 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 421 842 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3266 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 452 теста. Всего в стране проведено 6 987 496 тестов.-0-