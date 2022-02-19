19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 7856 пациентов с COVID-19, выписаны 1513. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 875 934 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 861 397 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6348 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24 530 тестов. Всего в стране проведено 12 272 563 теста.-0-