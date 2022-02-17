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17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 8248 пациентов с COVID-19, выписаны 1693. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 859 884 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 845 171 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6313 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 30 734 теста. Всего в стране проведено 12 218 805 тестов.-0-
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 859 884 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 845 171 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6313 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 30 734 теста. Всего в стране проведено 12 218 805 тестов.-0-