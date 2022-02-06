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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 8315 пациентов с COVID-19, выписаны 1477. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 777 391 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 765 467 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6147 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 35 554 теста. Всего в стране проведено 11 945 183 теста.-0-