21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 832 пациента с COVID-19, выписаны 769. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 686 294 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 677 814 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5415 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 6058 тестов. Всего в стране проведен 10 842 221 тест.-0-