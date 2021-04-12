12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 843 пациента с COVID-19, выписаны - 600. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 336 881 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 327 087 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2363 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9 180 тестов. Всего в стране проведено 5 563 117 тестов.-0-