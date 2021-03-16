16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 876 пациентов с COVID-19, выписаны 735. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 304 146 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 294 878 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2112 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8382 теста. Всего в стране проведен 5 122 091 тест.-0-