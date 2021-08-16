Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 894 пациента с COVID-19, выписаны 672. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 462 197 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 456 193 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3613 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 12 795 тестов. Всего в стране проведено 7 554 830 тестов.-0-