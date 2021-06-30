30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 914 пациентов с COVID-19, выписаны 919. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 417 189 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 409 797 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3143 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 846 тестов. Всего в стране проведено 6 795 494 теста.-0-