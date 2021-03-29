29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 918 пациентов с COVID-19, выписаны 654. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 319 599 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 310 189 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2227 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 782 теста. Всего в стране проведено 5 341 101 тест.-0-