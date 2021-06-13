13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 923 пациента с COVID-19, выписаны 1155. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 405 663 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 398 742 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2978 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 605 тестов. Всего в стране проведен 6 533 921 тест.-0-