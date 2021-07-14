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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 940 пациентов с COVID-19, выписаны 1030. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 430 121 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 423 404 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3287 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 19 166 тестов. Всего в стране проведено 7 018 794 теста.
Более 1,15 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 726,7 тыс. прошли полный курс вакцинации.-0-