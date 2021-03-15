15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 947 пациентов с COVID-19, выписаны 658. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 303 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 294 143 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2103 пациента с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 12 395 тестов. Всего в стране их проведено 5 113 709.-0-