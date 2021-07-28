28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 950 пациентов с COVID-19, выписан 1061. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 442 831 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 436 903 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3424 пациента с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 20 965 тестов. Всего в стране их проведено 7 241 548.

Более 1,35 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 895,7 тыс. - прошли полный курс вакцинации. -0-