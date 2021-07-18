Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19, выписаны 1177. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 434 362 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 428 202 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3326 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18 259 тестов. Всего в стране проведено 7 090 605 тестов.-0-