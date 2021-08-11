11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 966 пациентов с COVID-19, выписаны 1062. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 456 247 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 450 248 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3562 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 129 тестов. Всего в стране проведено 7 463 902 теста.

Более 1,464 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,130 млн - прошли полный курс вакцинации.-0-