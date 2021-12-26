26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 983 пациента с COVID-19, выписаны 1236. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 693 584 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 686 275 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5499 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 21 188 тестов. Всего в стране проведено 10 959 782 теста.-0-