31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 992 пациента с COVID-19, выписаны 1038. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 446 040 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 440 200 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3454 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 964 теста. Всего в стране проведено 7 294 282 теста.-0-