7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в лесах четырех областей страны обнаружены шесть потерявшихся, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным с 6.00 6 сентября до 6.00 7 сентября поступили 9 сообщений о пропавших гражданах в лесных массивах на территории восьми районов Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Спасены (обнаружены) шесть человек, из них четыре работниками МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Не найдены четыре человека в Пружанском и Столинском районах Брестской области, в Дзержинском районе Минской области и в Чаусском районе Могилевской области. Поиски продолжаются.-0-