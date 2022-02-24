За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 24,07%

Новости темы "Референдум по Конституции"
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три дня досрочного голосования в референдуме уже приняли участие 24,07% граждан, которые включены в списки участников референдума. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.
В тройке лидеров - Гомельская область, где процент проголосовавших 27,61%, Могилевская (26,34%) и Брестская (25,07%) области. Следом идут Минская область (24,23%), Витебская область (23,83%), и Гродненская область (20,85%).
Наименьшее количество проголосовавших досрочно - в Минске. Здесь бюллетени для голосования получили 20,79% граждан от общего числа включенных в списки участников референдума.-0-