За время безвиза на II Европейских играх иностранцы провели операций по картам более чем на Br236 млн

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За время безвизового режима, который действовал для болельщиков и участников II Европейских игр с 10 июня по 10 июля, иностранцы совершили операций по банковским картам более чем на Br236 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Андрей Молчан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если взять тот месяц, когда мы объявили безвиз, - с 10 июня по 10 июля - (по информации Нацбанка о количестве и сумме операций, совершенных за этот период) у нас вышло более Br236 млн", - сказал директор департамента. Речь идет как о снятии наличных денег в банкоматах, так и об оплате картой.

В среднем иностранные туристы обычно тратят во время пребывания в Беларуси от $100 в сутки. Для определения этого показателя Департамент по туризму регулярно проводит различного рода мониторинги. Они, в частности, предполагают заполнение анкет со множеством вопросов. "Но все туристы тратят по-разному, - отметил Андрей Молчан. - Если брать срезы по разным видам туристов, то можно говорить и про 200, 270 евро".-0-