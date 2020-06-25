За время работы профсоюзной горячей линии удалось отстоять продление контрактов для 8 человек

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За время работы профсоюзной горячей линии удалось отстоять продление контрактов для восьми человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Как отметила начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ Марина Лазарь, на горячую телефонную линию по вопросам незаконного увольнения работников с 15 июня поступило 89 обращений. "Вопросы затрагивают практически всю сферу трудовых отношений - от привлечения работника к дисциплинарной ответственности до продления контрактов. Что касается последнего, то профсоюзные юристы оперативно провели переговоры с нанимателями, и в восьми случаях с работниками, которые были предупреждены о принятом решении о прекращении трудовых отношений, контракты были продлены", - отметила Марина Лазарь. Также поступают вопросы, не относящиеся к трудовой сфере, например, связанные с взысканием неуплаченных денег за работу, выполненную по договорам подряда.

В пресс-службе отметили: более 30 вопросов, поступивших на горячую линию, сегодня находятся на рассмотрении в отраслевых профсоюзах, по 10 оказывается помощь в составлении процессуальных документов. Еще пять вопросов касаются трудоустройства. Они переданы в местные органы власти для помощи людям.

Горячая линия продолжает работать. Позвонить можно по телефону в Минске 8017-373-82-94 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. В Брестском областном объединении профсоюзов звонки принимают по номеру 80162-21-56-43, в Витебском - 80212-26-18-68, Гомельском - 80232-32-90-85, Гродненском - 80152-62-44-54, Минском - 8017-323-39-23, Могилевском - 80222-65-34-95, в Минском городском объединении профсоюзов - 8017-356-89-37.-0-