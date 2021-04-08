За загрязнение леса мусором в 2020 году в Беларуси наказаны 310 человек

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году за загрязнение лесного фонда мусором к ответственности были привлечены 310 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции "Лесной фонд Беларуси. Наведение порядка на территории лесных угодий и их благоустройство" сказал начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Чернявский, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году за различные нарушения в лесном фонде в стране привлекли к ответственности более 3 тыс. человек. "В частности, за загрязнение лесного фонда мусором к ответственности были привлечены 310 человек. Из них 154 выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации", - сказал Сергей Чернявский.

По его словам, на сегодня около 1,5 тыс. таких регистраторов размещено в лесах.

Начальник управления напомнил, что за загрязнение лесного фонда предусмотрена административная ответственность (штраф для физических лиц - до 10 базовых величин).-0-

Из лесов за I квартал вывезли около 450 кубометров мусора - Минлесхоз

Минлесхоз: первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси в начале апреля