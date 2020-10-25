Забастовки отрицательно влияют на приток инвестиций - украинский экономист

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забастовки отрицательно влияют на приток инвестиций, заявил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Александр Гончаров назвал призывы к забастовкам в Беларуси дилетантскими заявлениями. "Для любой компании на первом месте стоит получение прибыли. Все думают о том, как заработать, а не как кому-то помочь. Нет прибыли - не будет сотрудничества. Какой инвестор придет туда, где проводят забастовки и стачки, где могут нарушить его бизнес-планы, инфраструктуру? - задал вопрос украинский экономист. - И не стоит рассчитывать, что кто-то будет вас ждать на каком-то рынке. В Европе сейчас дефляция, то есть фактически перепроизводство".

Эксперт также рассказал о ситуации в экономике Украины. "У нас сегодня не приток, а отток прямых иностранных инвестиций, а ведь они идут в производство, обеспечивают приток высококвалифицированного менеджмента, длинных инвестиционных денег и техническое перевооружение. Если сравнить Беларусь и Украину, у вас был дан огромный толчок для развития IT-сектора, а мы сильно отстали. Вы преуспели в сотрудничестве с Китаем, и мы тоже этого хотим, потому что это единственная страна, у которой экономика в условиях коронакризиса не падает, а наоборот, продолжает расти", - отметил Александр Гончаров.-0-