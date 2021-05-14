Забег трусцой с уборкой мусора: первый плоггинг-тур пройдет в мае в областных городах Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 15 по 23 мая проведут первый плоггинг-тур: участники устроят забеги в разных участках областных городов и Минске, во время которых будут собирать мусор. Об этом сообщила БЕЛТА координатор проекта, менеджер Регионального ресурсного центра по развитию дополнительного образования взрослых в Витебске Евгения Почепко.

Плоггинг - молодое, но набирающее популярность во всем мире движение. Идея скрестить бег с уборкой пришла в голову шведскому активисту Эрику Альстрему в 2016 году, когда он вернулся в Стокгольм c горнолыжного курорта и увидел мусор на улицах родного города. В названии сошлись слова plocka upp, на шведском - "забирать", и jogging - "бег трусцой".

В нашей стране первые забеги были проведены в 2019 году, тогда в них участвовали несколько десятков горожан. Майский плоггинг-тур планирует захватить 5 областных городов и столицу и привлечь более 500 участников. Он организован по инициативе общественного движения Plogging Belarus, компании Volkswagen и Центра экологических решений.

Первый плоггинг-забег тура состоится 15 мая в Минске в заказнике Стиклево. Старт мероприятия в 16.00. Далее команда плоггинг-тура выезжает в областные города: 19 мая - в Витебск, где будут убирать Юрьеву горку, 20 мая - Могилев, 21 мая - Гомель, 22 мая - Брест и 23 мая - Гродно.

"Плоггинг - это не только про уборку или ЗОЖ, это в целом о воспитании человека, - отметила PR-менеджер Volkswagen Belarus Ольга Шинкевич. - Наша задача как организаторов мероприятия показать, что внести вклад в улучшение экологической ситуации может каждый. Для этого достаточно просто выйти на пробежку. Надеемся, что плоггинг станет доброй традицией белорусов и будет проходить регулярно".

Если инициатива окажется успешной, организаторы готовы расширять географию забегов или предлагать белорусам новые виды плоггинга: плоггинг на воде, велоплоггинг и другое.-0-