Забирайте свои 100 000 на новеньком Geely! Настоящий ураган призов от Белагропромбанка

Рекламная игра "Заработай на заначке!" Белагропромбанка набирает обороты и продолжает радовать своих вкладчиков и клиентов денежными призами. И уже стартовала новая игра, в которой вкладчики могут выиграть АВТОМОБИЛЬ!

Розыгрыш первого автомобиля в новой рекламной игре "Тачка за заначку!", а также денежных призов состоится уже 18 ноября. Спешите оформить вклад в Белагропромбанке и принять участие в розыгрышах Geely Emgrand X7. Для этого нужно в период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года оформить безотзывный вклад на срок от 185 дней в долларах, евро или российских рублях на сумму не менее 3500 долларов США, 2500 евро или 150 000 российских рублей.

Также напоминаем: для того, чтобы принять участие в игре "Заработай на заначке!" и выиграть главный приз – 100 000 белорусских рублей – или один из 10 поощрительных призов по 1000 белорусских рублей, нужно заключить договор безотзывного банковского вклада в иностранной валюте на сумму не менее 3500 долларов США, 2500 евро или 150 000 российских рублей на срок от 95 дней в Белагропромбанке с 1 октября по 31 декабря 2020 года.

Четвертым победителем рекламной игры "Заработай на заначке!" стала Ольга Дубовик из города Узда (на фото вторая справа)

Итак, рекламная игра Белагропромбанка идет полным ходом, а наши вкладчики продолжают выигрывать! А мы продолжаем награждать наших победителей и торжественно вручать им призы.

Главной победительницей четвертого розыгрыша рекламной игры "Заработай на заначке!" и обладательницей 100 000 белорусских рублей стала Ольга Дубовик из города Узда.

Победитель 4-го розыгрыша Ольга Дубовик в студии "Вечерний ураган призов" поделилась планами на денежный приз

Ольга Дубовик, специалист страховой компании и мама двоих детей, рассказала свою историю счастливого выигрыша:

– Мне рассказали про игру и ее условия сотрудники Белагропромбанка, когда я зашла переоформить вклад. Клиентом банка являюсь довольно давно и решила поучаствовать в игре. Конечно, даже не думала, что выиграю главный приз. А сейчас во мне эмоций столько, что я пока не представляю, куда потрачу эти деньги. Я еще до конца не верю в это. Хочу всем пожелать: пробуйте, и когда-нибудь вам также повезет выиграть крупный приз!

В студии "Вечерний ураган призов" каждую среду в прямом эфире определяются победители рекламной игры Белагропромбанка. По традиции помогают вытаскивать счастливые номера и победители предыдущих розыгрышей

Розыгрыши проходят каждую среду в 21.00 на телеканале "НТВ-Беларусь" в прямом эфире программы "Вечерний ураган призов". В это же время прямую трансляцию игры можно посмотреть на YouTube-канале Белагропромбанка.

11 ноября в 5-м по счету розыгрыше определились имена следующих победителей. Рассказываем, кто на этот раз стал счастливым обладателем призов банка.

Главный приз 100 000 белорусских рублей отправляется Дубине Павлу Михайловичу.

А 10 поощрительных призов по 1000 белорусских рублей каждый достались:

Упорову Юрию Петровичу

Скудному Александру Леонидовичу

Пучковой Наталье Николаевне

Шундалову Алексею Михайловичу

Сытому Петру Алексеевичу

Самойлову Игорю Викторовичу

Логвиновичу Виктору Ивановичу

Палачичу Сергею Георгиевичу

Дробнице Анатолию Арсеньевичу

Грунт Алле Александровне

Рекламная игра "Заработай на заначке!" в самом разгаре и ждет новых участников

Секрет удачи от Белагропромбанка: открывайте новый безотзывный вклад либо переоформляйте вклад, открытый в период с 01.10.2020 по 31.10.2020, на период от 185 дней – и участвуйте в розыгрыше и денежных призов, и автомобиля.

Все в ваших руках!

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Рекламная игра "Заработай на заначке!"

Период проведения: с 1 октября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3860 выдано МАРТ РБ 25.09.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

Рекламная игра "Тачка за заначку"

Период проведения: с 1 ноября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3873 выдано МАРТ РБ 21.10.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

ОАО "Белагропромбанк". УНП 100693551