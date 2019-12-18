Забирать еду из кафе и делать покупки в свою тару - эксперты рассказали о полезных экопривычках

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси действует достаточно эффективное экологическое законодательство, но этого будет мало до тех пор, пока охрана окружающей среды не станет приоритетом, пока белорусы не сформируют полезные экологические привычки. Речь об этом шла во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Экология: мода или потребность?" в пресс-центре БЕЛТА.

Заместитель директора по программной деятельности, руководитель программы по экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений Дарья Чумакова заметила, что у людей не хватает знаний, что подразумевается под охраной окружающей среды. Многие считают, что достаточно не курить, убирать за собой мусор и не ходить по газонам. О сортировке отходов, починке, переделке старых вещей, как правило, говорят во вторую очередь.

По ее мнению, очень важно дать людям возможность формировать экологические привычки: прийти, например, в магазин и купить тот или иной товар на развес в свою тару. "Нам есть чему поучиться. Не нужно, например, стесняться забирать с собой то, что недоели в кафе. Более того, во многих семьях принято выбрасывать пищу. С другой стороны, мы привыкли ремонтировать вещи. Для нас это норма. В Европе развернулась целая кампания, чтобы научить людей не выбрасывать вещи из-за небольшой потертости", - рассказала Дарья Чумакова.

В свою очередь исполнительный директор ассоциации "Возобновляемая энергетика", доктор философии Владимир Нистюк посетовал, что по телевидению гораздо чаще показывают, как и что надо есть, как готовить, вместо того, чтобы ввести экологический урок или час. Он подчеркнул, что ассоциация вместе с коллегами из международного общественного объединения "Экопартнерство", Центра экологических решений готова поучаствовать в создании таких программ.

Владимир Нистюк

"Сегодня надо корректировать нормативную базу, стимулировать тех, кто перерабатывает отходы, заменяет старые технологии новыми - экологически чистыми. Надо думать, каким образом двигать тему. Чтобы это было не только три енота, которые стучат по пустым бакам (популярная в Беларуси социальная реклама раздельного сбора мусора. - Прим. БЕЛТА). Нужно дойти до каждого человека", - резюмировал он.-0-

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