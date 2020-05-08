Заболеваемость COVID-19 снижается в некоторых районах Минской и Витебской областей - Караник

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость COVID-19 снижается в некоторых районах Минской и Витебской областей, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"По ряду регионов мы уже видим снижение заболеваемости, в некоторых - выход на плато, думаю, что снижение там будет в ближайшее время. Где-то видим рост количества заболевших, но он в рамках прогнозных показателей", - сказал Владимир Караник.

В частности, устойчивое снижение на протяжении нескольких недель наблюдается в Витебском регионе. Сейчас там проводится заключительная дезинфекция тех больниц, которые ранее были перепрофилированы для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом, постепенно они вернутся к привычному режиму работы. Это касается хирургического корпуса Витебского областного клинического онкологического диспансера. К профильному приему пациентов будут готовить и неврологический корпус областной больницы.

"Ситуация в Витебске позволяет выводить коечный фонд из этой работы, наладить более спокойное перераспределение пациентов. Мы считаем, что ситуация в Витебском регионе нормализуется", - отметил министр. Аналогичная ситуация складывается и в некоторых районах Минской области.

"Мы считаем, что в остальных регионах вышли на плато. Надо еще некоторое время оказывать помощь в таком интенсивном режиме, после чего будет снижение заболеваемости и обратное перепрофилирование коечного фонда для обычного режима работы", - добавил Владимир Караник.

По его словам, у большинства пациентов инфекция протекает в легкой форме, но у 15-20% выявляются осложнения в виде пневмонии. Медпомощь пациентам оказывается как в амбулаторных условиях (при легкой форме заболеваемости), так и в стационарах. На сегодня перепрофилированный коечный фонд занят менее чем на половину. Имеются все необходимые медикаменты, оборудование. "Мы считаем, что ситуация контролируемая, управляемая, резервы у системы здравоохранения есть", - заключил он.-0-

Исследования для определения иммунной прослойки к COVID-19 проведут в отдельных районах "Мы постараемся сделать это максимально оперативно. По ряду районов будем проводить централизованные исследования всех пациентов, которые находились на больничном листе в последние два месяца по поводу респираторных инфекций", - сказал министр здравоохранения Владимир Караник.

Караник: благодарны врачам, которые в сложное время продолжают выполнять свой долг "С одной стороны кажется, что медик - самая мирная и спокойная профессия, но, как показывает история, медицина всегда одной из первых подставляла плечо в тот момент, когда страна оказывалась в тяжелой ситуации", - сказал Владимир Караник.