Заболеваемость детей эндемическим зобом и гипотиреозом за 5 лет значительно снизилась - эндокринолог

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость детей эндемическим зобом и врожденным гипотиреозом за пять лет значительно снизилась, сообщила журналистам профессор 1-й кафедры детских болезней Белорусского государственного медицинского университета, главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Анжелика Солнцева, передает корреспондент БЕЛТА.

Анжелика Солнцева отметила, что в свое время в стране была успешно реализована национальная программа ликвидации йодной недостаточности, сегодня есть хорошие результаты. В частности, снизилась первичная заболеваемость эндемическим зобом. Если в 2015 году этот показатель составлял 195,33 на 100 тыс. детского населения, то в конце 2019-го - 158,76. На начало года в стране наблюдалось более 12,5 тыс. детей с эндемическим зобом.

Снизилась также частота врожденного гипотиреоза. "Это заболевание сегодня очень эффективно диагностируется, в республике реализуется программа по скринингу врожденного гипотиреоза. За последние годы отмечено снижение первичной заболеваемости. В 2015 году показатель был 1,41 на 100 тыс. детского населения, на начало 2020 года - 1,13 на 100 тыс.", - отметила Анжелика Солнцева.

По данным на начало года, в структуре заболеваний щитовидной железы в республике у детей преобладал эндемический диффузный зоб, или простой нетоксический зоб.

Продолжая тему дефицита йода, главный внештатный детский эндокринолог отметила возможное его влияние на интеллектуальный потенциал ребенка. По ее словам, очень важно, чтобы в период беременности и кормления грудью женщина получала нужное количество йода. Его недостаток, вызванный нехваткой гормонов щитовидной железы, в первые недели внутриутробной жизни ребенка может повлиять как на закладку самих структур головного мозга, так и на формирование и созревание нервной системы ребенка. В норме продукция гормонов щитовидной железы у беременной женщины в первый период беременности увеличивается в среднем на 30-50%. Именно благодаря этому происходит формирование, созревание нервной системы плода. Во втором и третьем триместрах беременности начинает функционировать собственная щитовидная железа плода.

Не менее важно, чтобы достаточно йода получали и дети до трех лет жизни, поскольку этот период также является критичным для формирования головного мозга. Очень пристального внимания со стороны педиатров и детских эндокринологов требуют и подростки. Гормоны щитовидной железы активно участвуют в процессе роста, становления репродуктивной функции и впоследствии фертильности.

Анжелика Солнцева также отметила роль эндокринных дизрапторов (вещества, которые, попадая в организм, нарушают работу эндокринной системы. - Прим. БЕЛТА) в формировании патологий щитовидной железы. По ее словам, сейчас есть достаточно много работ о роли эндокринных дизрапторов в возникновении именно онкопатологии щитовидной железы. "Беларусь активно включилась в программу ВОЗ по изучению влияния эндокринных дизрапторов на эндокринную функцию, в том числе на функцию щитовидной железы. Я надеюсь, что скоро мы будем иметь опубликованные результаты", - сказала она.-0-