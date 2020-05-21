21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость детей простым нетоксическим зобом и врожденным гипотиреозом в Беларуси снижается, сообщила профессор 1-й кафедры детских болезней БГМУ, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Анжелика Солнцева во время онлайн-видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Болезни щитовидной железы по распространенности составляют 70% от всех эндокринных заболеваний у детей. По данным ведомственной отчетности, на начало 2020 года наибольшее число детей зарегистрировано с эндемическим диффузным, или простым нетоксическим зобом. С таким диагнозом наблюдалось более 12,5 тыс. пациентов.

"Благодаря успешной реализации национальной программы по ликвидации йододефицитных состояний в нашей стране йодного дефицита нет. В результате из года в год уменьшается число детей с этим диагнозом (простым нетоксическим зобом. - Прим.БЕЛТА). Заболеваемость снизилась с 195 случаев на 100 тыс. детского населения в 2015 году до 158 в 2019-м", - отметила Анжелика Солнцева.

Еще одним критерием адекватной обеспеченности йодом является такой показатель, как число детей с врожденным гипотиреозом. На начало года в Беларуси наблюдалось 338 детей с этим диагнозом. Причем показатель первичной заболеваемости за последние пять лет снизился: если в 2015 году он был 1,41 на 100 тыс. детского населения, то в 2019-м - 1,13.

По словам главного врача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения, главного внештатного эндокринолога Минздрава Натальи Карлович, заболевания щитовидной железы составляют треть от всех зарегистрированных случаев эндокринных патологий. Среди наиболее частых заболеваний - узловой зоб, гипотиреоз, хронический аутоиммунный тиреоидит, тиреотоксикоз. Несмотря на то, что рак щитовидной железы не является эндокринным заболеванием, эта патология также находится под вниманием эндокринологов. За 2019 год зарегистрировано чуть более 1,2 тыс. случаев.

В Беларуси создана современная система диагностики патологий щитовидной железы, включая скрининговые технологии в группах риска: у детей, женщин, планирующих беременность и в период беременности, у лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

В стране 25 мая будет отмечаться Всемирный день заболеваний щитовидной железы.-0-