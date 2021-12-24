Заболеваемость гриппом может вырасти к концу января: не поздно ли привиться?

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 24 декабря 2021
Минск -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:33 Белорусская федерация борьбы назвала лучших атлетов года Спорт
10:31 Дзермант: шокирующие признания Чечко нужно точно зафиксировать и тщательно расследовать Общество
10:26 В Гомельской области замдиректора брал взятки от поставщиков за закупки их продукции Происшествия
10:23 МИД РФ: мигранты идут в ЕС через Украину, но Запад на это не реагирует Общество
10:15 Щекин: референдум станет для Беларуси новой страницей в государственном строительстве Общество
10:13 Бюджет Минска на 2022 год составит около Br7 млрд и будет социально ориентированным Регионы
10:04 МИД РФ: Москва и Минск учитывают расширение НАТО Общество
10:02 Минстройархитектуры предлагает улучшить проведение общественных обсуждений Общество
09:53 В Астрахани в реанимационном отделении больницы произошел пожар, есть погибшие В мире
09:49 В Бангладеш горел паром, погибли 38 человек В мире
09:43 Авиакомпании США отменили более 200 рейсов из-за массового заражения COVID-19 сотрудников В мире
09:40 Минчанка продавала пульсоксиметры без сертификатов Происшествия
09:39 В МИД РФ опасаются, что Запад может устроить провокацию в Беларуси В мире
09:34 МИД РФ призвал ЕС задуматься о последствиях санкций против Минска Общество
09:12 Вирусолог: распространение штамма омикрон может происходить лавинообразно В мире
09:07 Латвийский Даугавпилс готов объявить энергетический кризис. На очереди и другие муниципалитеты В мире
09:01 Заболеваемость гриппом может вырасти к концу января: не поздно ли привиться? Общество
09:00 В Ивановском районе пенсионерка пыталась потушить пожар и получила ожоги Происшествия
09:00 В Minsk World старт продаж сразу трех домов! Новогодняя сказка по цене от 860 евро за м²! Общество
08:35 Спортинвентарь и сладости подарили брестские милиционеры ребятам из Телеханской школы-интерната Регионы
08:23 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в 13-й раз выиграли Кубок Беларуси Спорт
08:11 Документальный фильм Галины Адамович "Стрела" представят гомельскому зрителю Афиша
08:03 Число новых случаев заражения COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки выросло на треть В мире
07:49 Могилевская гимназия-колледж искусств готовит благотворительный показ мюзикла "Красавица и Чудовище" Культура
07:32 Госавтоинспекция усилит контроль в Витебской и Могилевской областях Регионы
07:18 В Германии из-за ледяного дождя столкнулись около 50 автомобилей В мире
07:13 Премию "Дарование" вручат талантливым детям Пружанского района Регионы
07:05 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках Регионы
07:00 Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с юбилеем Президент
07:00 Картина дня: финальное совещание по изменению Конституции, указ о тарифах ЖКХ и присвоение госнаград Общество
Все новости
Все новости
Общество
24 декабря 2021, 09:01

Заболеваемость гриппом может вырасти к концу января: не поздно ли привиться?

Фото из архива
Фото из архива

Результаты дозорного эпидемиологического слежения показывают, что заболеваемость ОРИ и гриппом растет в целом по республике. Минск в числе тех регионов, где прирост случаев наибольший. Корреспондент БЕЛТА поинтересовалась у главного государственного санитарного врача столицы Светланы Ермак, какой вирус гриппа сейчас превалирует и успеет ли выработаться специфический иммунитет, если сделать прививку сейчас.

- Светлана Леонидовна, как бы вы оценили ситуацию по гриппу на данный момент?

- О повышенной заболеваемости гриппом мы говорим, когда регистрируется превышение пороговых значений. По гриппу такой порог у нас пока не превышен. Нынешнюю ситуацию в столице мы оцениваем как контролируемую. Это подтверждают результаты нашего эпидемиологического дозорного надзора за циркуляцией вирусов острых респираторных инфекций.

- В прошлом году COVID-19 вытеснил грипп. В этом эпидемическом сезоне, судя по всему, не стоит ожидать повторения ситуации, так?

- Нет, в этом году мы подобного не наблюдаем. Более того, мы видим, что определенные заболевания, которые раньше не регистрировались и были вытеснены ковидом, снова актуальны. Поэтому по ряду инфекций нужно продолжать проводить профилактические мероприятия, выполнение которых не прекращалось даже во время пандемии.

- Сезонный подъем заболеваемости гриппом ожидается примерно со второй половины января. Есть ли смысл вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал? Успеет ли выработаться иммунитет?

- Кампания вакцинации против гриппа в этом году продлена до 1 января 2022 года. Поэтому те, кто еще не вакцинирован, могут это сделать. Стимулирование специфического иммунитета занимает в среднем 10-14 дней. К моменту ожидаемого подъема заболеваемости антитела успеют выработаться. Поэтому сейчас, конечно же, есть смысл сделать прививку. В Минске в наличии вакцины "Гриппол Плюс" (Российская Федерация) и "Ваксигрип Тетра" (Франция).

- А сколько минчан уже вакцинированы?

- Вакцинировано 39,7% населения столицы. Целевой показатель - 40%. Еще немного - и мы достигнем планки, которая позволяет сформировать коллективный иммунитет. Если говорить о профилактике именно гриппа, эта цифра в 40% себя оправдала. Анализируя многолетнюю (с 2003 года) динамику, мы с уверенностью можем утверждать, что при таком уровне вакцинации заболеваемость гриппом резко снижается.

Что касается COVID-19, для формирования коллективного иммунитета должно быть вакцинировано 60% населения и более. И чем выше будет этот процент, тем вероятнее возникновение коллективного иммунитета, позволяющего защитить все слои населения, которые по ряду причин не могут быть вакцинированы.

Вакцинация против гриппа в этом году особенно актуальна, поскольку возможно наслоение гриппа на коронавирусную инфекцию. А любая микст-инфекция создает дополнительные сложности в плане лечения. И грипп, и COVID-19 опасны своими осложнениями. Поэтому мы настоятельно рекомендуем прививаться против гриппа, особенно тем группам населения, у которых высокий риск осложнений как коронавирусной инфекции, так и гриппа.

- Активно ли вакцинируются работники предприятий?

- Вакцинация на предприятиях проводится очень активно. Например, на "Минсктрансе" уровень вакцинации работников достигает 70-85%. Активно вакцинируются там и против COVID-19 - против коронавирусной инфекции привито более 84% работников. К группам, которые подлежат обязательной вакцинации против гриппа, относятся работники учреждений здравоохранения - среди этой категории достигнут целевой показатель в 90%. Более того, на сегодня вакцинировано 91-92% работников школ.

- Ранее специалисты заявляли, что состав противогриппозных вакцин несколько изменен, поскольку с вирусом гриппа в процессе циркуляции произошли генетические изменения. Подтвердились ли эти прогнозы и защитят ли имеющиеся в стране вакцины от заболевания?

- У пациентов с симптомами острых респираторных инфекций во взрослых и детских поликлиниках берут мазки для дальнейшей дифференциации вирусов. По последним данным, в основном у нас сейчас циркулирует вирус гриппа A(H3N2). Вакцины, которые в этом году предложены для вакцинации населения, содержат частицы этого инактивированного вируса, что позволяет сформировать специфический иммунитет.

Если у кого-то возникает вопрос, необходимо ли прививаться в этом году, если прививался в прошлом, - однозначно необходимо. Во-первых, штаммовый состав вакцин действительно изменен. Циркулируют другие вирусы гриппа, к встрече с которыми иммунная система не готова. Во-вторых, поствакцинальный иммунитет относительно непродолжительный и снижается в течение 6-12 месяцев.

- С учетом циркуляции новых штаммов какой вакциной вы рекомендовали бы привиться - бесплатной "Гриппол Плюс" или четырехкомпонентной платной "Ваксигрип Тетра"?

- Обе вакцины хорошо себя зарекомендовали, они эффективны и в полной мере защищают от гриппа. Выбор делать людям. Главное - привиться и защитить себя от гриппа.

- А кому в первую очередь стоит сделать прививку против гриппа?

- Всем людям, в том числе детям с трех лет, у которых в анамнезе есть хронические заболевания, которые часто и длительно болеют, беременным, детям от 6 месяцев до 3 лет, людям с иммунодефицитными состояниями, людям старше 60 лет, у которых, как правило, ослаблен иммунитет и масса хронических заболеваний. Что касается детей, для них вакцинация особенно важна: в детских организованных коллективах из-за тесных контактов повышен риск распространения острых респираторных инфекций.

Среди контингентов, которым показана вакцинация, работники, чья деятельность связана с активными контактами с населением, медработники и работники фармотрасли, контактирующие с населением, а также люди, обеспечивающие безопасность и жизнедеятельность нашего государства.

- Знаю, что санэпидслужба оценивает эффективность вакцинации. Какие выводы можете сделать по итогу прививочных кампаний прошлых лет?

- Поэтапная тактика иммунизации привела к тому, что с 2003 по 2020 год уровень заболеваемости гриппом населения столицы снизился более чем в 10 раз. Если говорить о предыдущем эпидемическом сезоне, расчеты показали, что удалось предупредить более 49,5 тыс. случаев гриппа, в том числе около 6 тыс. случаев осложненных форм. Более того, предупреждено более 45 тыс. случаев острых респираторных инфекций негриппозной этиологии. При введении вакцины против гриппа происходит стимулирование иммунитета, который помогает справиться с другими негриппозными вирусами, в частности, аденовирусом, парагриппом, риновирусами - их огромное множество. Кроме того, в связи с уменьшением обращений населения удалось снизить нагрузку на амбулаторно-поликлинические учреждения. Только за прошлый год было предупреждено более 132,5 тыс. случаев таких обращений.

Если говорить о предотвращенном экономическом ущербе, то благодаря вакцинации против гриппа он оценивается в сумму, эквивалентную $10,2 млн. То есть на каждый вложенный доллар в вакцинацию был получен эффект в эквиваленте $9.

- Напомните о мерах профилактики гриппа.

- Основные меры профилактики все те же, что и в отношении ковида: входной фильтр работников, чтобы не допускать на рабочее место людей с признаками острой респираторной инфекции, проветривание помещений, обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами, влажная уборка помещений. В общественных местах - дистанцирование, поскольку мы не знаем, кто находится с нами рядом. Эпидемиологи рекомендуют использовать маски - они препятствуют распространению инфекции от больного человека.

Расслабляться не стоит. Тем более что сейчас появляются новые штаммы COVID-19. Не успели изучить дельта, как появился омикрон. По имеющимся научным данным Европейского бюро ВОЗ, омикрон является штаммом, который очень быстро распространяется. О патогенности, то есть возможности вызывать тяжелое заболевание, пока сложно говорить, поскольку он малоизучен. Но он очень контагиозен: 24 ноября его только выявили, а уже 16 декабря он был зафиксирован в 69 странах, им заразились более 5,5 тыс. людей.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Алексей Дзермант. Фото из архива Дзермант: шокирующие признания Чечко нужно точно зафиксировать и тщательно расследовать
МИД РФ: мигранты идут в ЕС через Украину, но Запад на это не реагирует
Николай Щекин. Фото из личного архива Щекин: референдум станет для Беларуси новой страницей в государственном строительстве
Фото из архива МИД РФ: Москва и Минск учитывают расширение НАТО
Фото из архива Минстройархитектуры предлагает улучшить проведение общественных обсуждений
Фото из архива МИД РФ призвал ЕС задуматься о последствиях санкций против Минска
Главное
Во время совещания Лукашенко: через день-два проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение
Минздрав: вакцин от коронавируса в Беларуси достаточно
Закон об ипотеке хотят изменить. Станет ли после этого проще купить квартиру?
В Minsk World старт продаж сразу трех домов! Новогодняя сказка по цене от 860 евро за м²!
Топ-новости
Картина дня: финальное совещание по изменению Конституции, указ о тарифах ЖКХ и присвоение госнаград
Акулович: Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся
Госнаград удостоены представители различных сфер деятельности
В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год
"Бабушкина крынка" стала выпускать йогурты с новыми вкусами
МИД РФ призвал ЕС задуматься о последствиях санкций против Минска
Щекин: референдум станет для Беларуси новой страницей в государственном строительстве
Более 3,47 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Дзермант: шокирующие признания Чечко нужно точно зафиксировать и тщательно расследовать
"Белпочта" досрочно выплатит пенсии за 25 декабря
ГПК разъяснил механизм пересечения границы по биометрическим паспортам
Сивец: основная цель санкций против Беларуси и России - нарушить стабильность в обеих странах
КГК: в решении проблемы долгостроев наблюдается положительная динамика
Парламентам Беларуси и России предстоит принять до 400 законов для реализации программ по углублению интеграции
Путин: Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.