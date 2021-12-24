Заболеваемость гриппом может вырасти к концу января: не поздно ли привиться?

Результаты дозорного эпидемиологического слежения показывают, что заболеваемость ОРИ и гриппом растет в целом по республике. Минск в числе тех регионов, где прирост случаев наибольший. Корреспондент БЕЛТА поинтересовалась у главного государственного санитарного врача столицы Светланы Ермак, какой вирус гриппа сейчас превалирует и успеет ли выработаться специфический иммунитет, если сделать прививку сейчас.

- Светлана Леонидовна, как бы вы оценили ситуацию по гриппу на данный момент?

- О повышенной заболеваемости гриппом мы говорим, когда регистрируется превышение пороговых значений. По гриппу такой порог у нас пока не превышен. Нынешнюю ситуацию в столице мы оцениваем как контролируемую. Это подтверждают результаты нашего эпидемиологического дозорного надзора за циркуляцией вирусов острых респираторных инфекций.

- В прошлом году COVID-19 вытеснил грипп. В этом эпидемическом сезоне, судя по всему, не стоит ожидать повторения ситуации, так?

- Нет, в этом году мы подобного не наблюдаем. Более того, мы видим, что определенные заболевания, которые раньше не регистрировались и были вытеснены ковидом, снова актуальны. Поэтому по ряду инфекций нужно продолжать проводить профилактические мероприятия, выполнение которых не прекращалось даже во время пандемии.

- Сезонный подъем заболеваемости гриппом ожидается примерно со второй половины января. Есть ли смысл вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал? Успеет ли выработаться иммунитет?

- Кампания вакцинации против гриппа в этом году продлена до 1 января 2022 года. Поэтому те, кто еще не вакцинирован, могут это сделать. Стимулирование специфического иммунитета занимает в среднем 10-14 дней. К моменту ожидаемого подъема заболеваемости антитела успеют выработаться. Поэтому сейчас, конечно же, есть смысл сделать прививку. В Минске в наличии вакцины "Гриппол Плюс" (Российская Федерация) и "Ваксигрип Тетра" (Франция).

- А сколько минчан уже вакцинированы?

- Вакцинировано 39,7% населения столицы. Целевой показатель - 40%. Еще немного - и мы достигнем планки, которая позволяет сформировать коллективный иммунитет. Если говорить о профилактике именно гриппа, эта цифра в 40% себя оправдала. Анализируя многолетнюю (с 2003 года) динамику, мы с уверенностью можем утверждать, что при таком уровне вакцинации заболеваемость гриппом резко снижается.

Что касается COVID-19, для формирования коллективного иммунитета должно быть вакцинировано 60% населения и более. И чем выше будет этот процент, тем вероятнее возникновение коллективного иммунитета, позволяющего защитить все слои населения, которые по ряду причин не могут быть вакцинированы.

Вакцинация против гриппа в этом году особенно актуальна, поскольку возможно наслоение гриппа на коронавирусную инфекцию. А любая микст-инфекция создает дополнительные сложности в плане лечения. И грипп, и COVID-19 опасны своими осложнениями. Поэтому мы настоятельно рекомендуем прививаться против гриппа, особенно тем группам населения, у которых высокий риск осложнений как коронавирусной инфекции, так и гриппа.

- Активно ли вакцинируются работники предприятий?

- Вакцинация на предприятиях проводится очень активно. Например, на "Минсктрансе" уровень вакцинации работников достигает 70-85%. Активно вакцинируются там и против COVID-19 - против коронавирусной инфекции привито более 84% работников. К группам, которые подлежат обязательной вакцинации против гриппа, относятся работники учреждений здравоохранения - среди этой категории достигнут целевой показатель в 90%. Более того, на сегодня вакцинировано 91-92% работников школ.

- Ранее специалисты заявляли, что состав противогриппозных вакцин несколько изменен, поскольку с вирусом гриппа в процессе циркуляции произошли генетические изменения. Подтвердились ли эти прогнозы и защитят ли имеющиеся в стране вакцины от заболевания?

- У пациентов с симптомами острых респираторных инфекций во взрослых и детских поликлиниках берут мазки для дальнейшей дифференциации вирусов. По последним данным, в основном у нас сейчас циркулирует вирус гриппа A(H3N2). Вакцины, которые в этом году предложены для вакцинации населения, содержат частицы этого инактивированного вируса, что позволяет сформировать специфический иммунитет.

Если у кого-то возникает вопрос, необходимо ли прививаться в этом году, если прививался в прошлом, - однозначно необходимо. Во-первых, штаммовый состав вакцин действительно изменен. Циркулируют другие вирусы гриппа, к встрече с которыми иммунная система не готова. Во-вторых, поствакцинальный иммунитет относительно непродолжительный и снижается в течение 6-12 месяцев.

- С учетом циркуляции новых штаммов какой вакциной вы рекомендовали бы привиться - бесплатной "Гриппол Плюс" или четырехкомпонентной платной "Ваксигрип Тетра"?

- Обе вакцины хорошо себя зарекомендовали, они эффективны и в полной мере защищают от гриппа. Выбор делать людям. Главное - привиться и защитить себя от гриппа.

- А кому в первую очередь стоит сделать прививку против гриппа?

- Всем людям, в том числе детям с трех лет, у которых в анамнезе есть хронические заболевания, которые часто и длительно болеют, беременным, детям от 6 месяцев до 3 лет, людям с иммунодефицитными состояниями, людям старше 60 лет, у которых, как правило, ослаблен иммунитет и масса хронических заболеваний. Что касается детей, для них вакцинация особенно важна: в детских организованных коллективах из-за тесных контактов повышен риск распространения острых респираторных инфекций.

Среди контингентов, которым показана вакцинация, работники, чья деятельность связана с активными контактами с населением, медработники и работники фармотрасли, контактирующие с населением, а также люди, обеспечивающие безопасность и жизнедеятельность нашего государства.

- Знаю, что санэпидслужба оценивает эффективность вакцинации. Какие выводы можете сделать по итогу прививочных кампаний прошлых лет?

- Поэтапная тактика иммунизации привела к тому, что с 2003 по 2020 год уровень заболеваемости гриппом населения столицы снизился более чем в 10 раз. Если говорить о предыдущем эпидемическом сезоне, расчеты показали, что удалось предупредить более 49,5 тыс. случаев гриппа, в том числе около 6 тыс. случаев осложненных форм. Более того, предупреждено более 45 тыс. случаев острых респираторных инфекций негриппозной этиологии. При введении вакцины против гриппа происходит стимулирование иммунитета, который помогает справиться с другими негриппозными вирусами, в частности, аденовирусом, парагриппом, риновирусами - их огромное множество. Кроме того, в связи с уменьшением обращений населения удалось снизить нагрузку на амбулаторно-поликлинические учреждения. Только за прошлый год было предупреждено более 132,5 тыс. случаев таких обращений.

Если говорить о предотвращенном экономическом ущербе, то благодаря вакцинации против гриппа он оценивается в сумму, эквивалентную $10,2 млн. То есть на каждый вложенный доллар в вакцинацию был получен эффект в эквиваленте $9.

- Напомните о мерах профилактики гриппа.

- Основные меры профилактики все те же, что и в отношении ковида: входной фильтр работников, чтобы не допускать на рабочее место людей с признаками острой респираторной инфекции, проветривание помещений, обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами, влажная уборка помещений. В общественных местах - дистанцирование, поскольку мы не знаем, кто находится с нами рядом. Эпидемиологи рекомендуют использовать маски - они препятствуют распространению инфекции от больного человека.

Расслабляться не стоит. Тем более что сейчас появляются новые штаммы COVID-19. Не успели изучить дельта, как появился омикрон. По имеющимся научным данным Европейского бюро ВОЗ, омикрон является штаммом, который очень быстро распространяется. О патогенности, то есть возможности вызывать тяжелое заболевание, пока сложно говорить, поскольку он малоизучен. Но он очень контагиозен: 24 ноября его только выявили, а уже 16 декабря он был зафиксирован в 69 странах, им заразились более 5,5 тыс. людей.

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