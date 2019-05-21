21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость меланомой за 10 лет в Беларуси выросла в 1,5 раза, сообщил журналистам заведующий кафедрой онкологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Александр Жуковец, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году в республике выявлено 922 случая меланомы, в 2018-м - около 1 тыс. (уточненные данные будут к середине года). Несмотря на рост заболеваемости (за 10 лет примерно в полтора раза), меланома не входит у нас в десятку наиболее часто встречаемых опухолей", - сказал Александр Жуковец. Примерно в 80% она выявляется на первой-второй стадиях. Заболевание протекает очень агрессивно, однако на раннем этапе очень хорошо лечится. "Если говорить о соотношении заболевших и умерших, 27% пациентов погибают. Остальные живут, и живут долго", - добавил медик.

Как отметил заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкологического диспансера Александр Гладышев, при начальных стадиях меланомы пятилетняя выживаемость - около 90%. Раннему выявлению способствует, в частности, системная диспансеризация, в ходе которой должен проводиться параллельный онкологический осмотр (врач обязательно осматривает кожные покровы, видимые слизистые оболочки, кожу волосистой части головы и др.).

На приеме медики уделяют внимание анемнистическим данным, добавил главный научный сотрудник лаборатории реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии РНПЦ онкологии и медрадиологии имени Н.Н. Александрова, главный внештатный специалист по дерматовенерологии Минздрава Александр Лукьянов. Если в семье были случаи рака кожи или меланомы, об этом нужно сообщить своему доктору, чтобы он прицельно осматривал кожные покровы. Один из методов ранней диагностики рака кожи и меланомы - дерматоскопия.

В 70% случаев меланома развивается на фоне какого-то доброкачественного изменения кожи, провоцирующим фактором может стать травматизация невусов. Меланомоопасные образования (в том числе на стопах и кистях) как минимум должны быть под постоянным наблюдением. В идеале с профилактической целью их предлагают удалить. Меланома может возникнуть и на фоне гормональных изменений организма, в этой связи значимы такие периоды, как пубертатное созревание, беременность, лактация, климактерический возраст. Поэтому людям при гормональных колебаниях инсоляция, отдых под палящим солнцем противопоказаны. На море оптимальное время для отдыха с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00, а в полдень не стоит находиться на солнце даже с защитными кремами.

Во всем мире май проходит под знаком борьбы с меланомой. Беларусь 20 мая в очередной раз провела день профилактики. Врачи не только читали лекции населению, отвечали на интересующие вопросы, но и проводили первичный скрининг. Некоторые пациенты направлены для дальнейшего обследования в условиях онкологической системы. В 2018 году первичный скрининг во время аналогичной акции прошли 2,5 тыс. человек, у 38 выявили меланому и другие злокачественные новообразования. В акции только в государственной системе было задействовано 146 дерматологов.-0-