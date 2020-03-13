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Общество
13 марта 2020, 10:46

Заболеваемость ОРИ в 87% случаев вызвана вирусами негриппозной этиологии

Фото из архива
Фото из архива

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость ОРИ в 87% случаев вызвана вирусами негриппозной этиологии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, (вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы, риновирусы). Эти вирусы обнаружены в 87% случаев", - отметили в пресс-службе.

Среди вирусов гриппа доминирует A(H1N1)pdm09. Встречаются вирусы гриппа В и A(H3N2). В основном болеют непривитые люди. Как отметили в пресс-службе, с 2010 года аналоги вируса с антигенной структурой А(H1N1)pdm09 входят в состав всех противогриппозных вакцин, включая те, которые применялись в 2019 году.

Складывающаяся эпидситуация по коронавирусной инфекции в европейском регионе и мире вызывает у человека соответствующую реакцию на любое простудное заболевание. На фоне возникающих сомнений и страхов профилактика как ОРИ, так и коронавирусной инфекции стоит на первом месте.

Сохранить здоровье позволит выполнение элементарных профилактических мер. Нужно избегать многолюдных мест или сократить время пребывания там, чаще мыть руки водой с мылом или использовать средство для дезинфекции рук на спиртовой основе, стараться не прикасаться ко рту, носу, глазам, а при чихании или кашле прикрывать рот и нос платком. Стоит избегать близкого контакта с людьми, которые выглядят нездоровыми, имеют повышенную температуру и кашель. Минздрав также рекомендует систематически проветривать квартиру и рабочее помещение, чаще проводить влажную уборку помещений, столов, дверных ручек, гулять на свежем воздухе.

Маски нужно использовать больным людям, чтобы не заражать окружающих. После каждого прикосновения к маске важно мыть руки с мылом или дезинфицирующим средством, а маску менять каждые 2-3 часа и сразу утилизировать. Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать нос и рот.

Сохранить и укрепить здоровье поможет рациональное питание. Пища должна быть витаминизированной, богатой витаминами А, В1, С, а также белками, углеводами и микроэлементами. Нужно вводить в рацион овощи, фрукты, особенно содержащие витамин С, рыбные и молочные блюда.

При первых симптомах заболевания нужно проконсультироваться с врачом и строго придерживаться всех его рекомендаций, соблюдать постельный режим, максимально ограничить контакты с домашними, особенно детьми, чтобы их не заразить, чаще проветривать помещение, лекарственные препараты применять только по назначению врача.

Дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы.-0-

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