Заболеваемость ОРИ в Беларуси на сезонном уровне

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в настоящее время эпидемии гриппа нет. Отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ), сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Лабораторно подтверждены преимущественно вирусы не гриппозной этиологии. В 90% случаев это риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы и др.

Среди вирусов гриппа, которые составляют около 10%, в основном циркулируют вирусы A(H1N1), встречаются вирусы A(H3N2) и единичные - гриппа В. "То есть все те, что входят в состав вакцины, которой прививали население в этом сезоне", - уточнила Инна Карабан.

Привито около 41% населения, в первую очередь группы риска. Это тот уровень, который обеспечивает коллективный иммунитет, позволяющий избежать эпидемии гриппа. Однако эти вирусы непредсказуемы, поэтому, если и будет более серьезный подъем заболеваемости, он, как ожидается, пройдет в спокойном режиме, отметила замначальника отдела.

На сегодня лабораторные исследования показывают, что болеют гриппом в основном непривитые. Среди всех, у кого выявлен грипп, всего несколько человек были вакцинированы, но у них заболевание протекает в легкой форме.-0-