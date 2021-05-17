Заболеваемость парентеральными вирусными гепатитами за I квартал снизилась на 48%

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость парентеральными вирусными гепатитами (ПВГ) населения Беларуси за I квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 48%. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Показатель заболеваемости за январь - март составил 6,2 случая на 100 тыс. населения (за I квартал 2020 года - 11,96 на 100 тыс. населения).

Улучшение ситуации связывают со снижением заболеваемости ПВГ за счет хронических форм: заболеваемость хроническим гепатитом В снизилась на 56%, хроническим гепатитом С - на 45%. Показатели заболеваемости острым гепатитом С и острым гепатитом В соответствуют аналогичному периоду 2020 года. В целом на протяжении последних пяти лет показатели заболеваемости острыми формами вирусного гепатита не превышают одного случая на 100 тыс. населения.

Среди заболевших больше мужчин - на их долю приходится 59% случаев, на долю женского населения соответственно 41%. Показатель заболеваемости мужского населения составил 7,8 случая на 100 тыс. мужского населения и превышает в 1,7 раза аналогичный показатель среди женского населения.

Анализ заболеваемости ПВГ за первые три месяца этого года показал, что группой риска по инфицированию ПВГ является трудоспособное население. Показатель заболеваемости выше всего в возрастной группе 35-49 лет и составил 13,2 случая на 100 тыс. населения этого возраста.

В числе установленных путей инфицирования ПВГ за I квартал 2021 года превалирует половой, составивший 38% случаев.-0-