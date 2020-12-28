Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Беларуси за январь-ноябрь снизилась в 1,5 раза

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь-ноябрь зарегистрировано 1311 новых случаев ВИЧ-инфекции (13,89 на 100 тыс. населения), показатель заболеваемости в 1,5 раза ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ), сообщает БЕЛТА.

Больше всего новых случаев выявлено в Гомельской области (382) и Минске (299). В Минской области зарегистрировано 200 случаев, Брестской - 121, Витебской - 76, Гродненской - 76, Могилевской - 157.

Доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 15,3% (201 человек), полового - 82,9% (1087 человек).

За 11 месяцев в возрастной группе от 15 до 49 лет зарегистрировано 1114 случаев (85%), за аналогичный период 2019 года - 1576 (81,6%). По отдельным возрастным группам населения за этот период случаи ВИЧ-инфекции были распределены следующим образом: 0-14 лет - 0,53%, 15-19 лет - 1,14%, 20-29 лет - 16,32%, 30-39 лет - 39,51%, 40-49 лет - 28%, 50-59 лет - 10,6%, 60 лет и старше - 3,9%.

Среди заболевших - 37,5% женщин и 62,5% мужчин. За аналогичный период 2019 года женщин было 36,5%, мужчин - 63,5%.

Всего в стране на 1 декабря проживают 22 797 человек с ВИЧ-положительным статусом. В Брестской области это 1700, Витебской - 1260, Гомельской - 8400, Гродненской - 986, Минской - 3687, Могилевской - 1663 и городе Минске - 5101.-0-