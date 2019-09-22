Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за январь-август в Беларуси снизилась на 9%

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь-август текущего года зарегистрировано 1 419 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Соответствующая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области за этот период выявлено 105 случаев ВИЧ-инфекции, в Витебской - 75, Гомельской - 418, Гродненской - 74, Могилевской - 134, Минской - 257, Минске - 356.

В возрастной группе от 15 до 49 лет зарегистрирован 1 171 случай (82,5%), в то время как за аналогичный период 2018-го - 1 350 случаев (86,6%). Чаще всего ВИЧ-инфекцию выявляли у людей в возрасте 30-39 лет (39,7%), 40-49 лет - 29%, 20-29 лет - 13,3%, 50-59 лет - 12,5%. Среди инфицированных в этот период больше мужчин - 62,2%, женщин соответственно 37,8%.

Парентеральным путем ВИЧ был передан в 17,3% случаев (246 человек), половым - 81% (1 149 человек), другим путем - 1,7%.

На 1 сентября в Беларуси проживают 21 922 человека с ВИЧ-положительным статусом. В Брестской области - 1 640, Витебской - 1 170, Гомельской - 8 171, Гродненской - 945, Могилевской - 1 588, Минской - 3546, Минске - 4 862.-0-