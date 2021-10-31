Заболеваемость вирусными гепатитами за январь-сентябрь осталась на прошлогоднем уровне

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость парентеральными вирусными гепатитами за январь-сентябрь осталась на прошлогоднем уровне. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Показатель заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами за первые девять месяцев этого года составил 18,2 случая на 100 тыс. населения, в то время как за 9 месяцев 2020-го - 19,6 случая на 100 тыс. населения.

В этиологической структуре превалирует вирус гепатита С, составляя 78%, в нозологической структуре - хронический гепатит С (68%).

На долю мужского населения приходится 59% случаев заболевания, женского - 41%.

Анализ заболеваемости за 9 месяцев 2021 года показал, что группой риска по инфицированию парентеральными вирусными гепатитами является трудоспособное население. Заболеваемость возрастной группы 30-49 лет в 2 раза превышает показатели среди всего населения.

Превалирует половой путь инфицирования - он составляет 50% случаев.

По 3 декабря в процедурном кабинете отдела профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов республиканского центра можно пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование по крови на вирусный гепатит В и С. Экспресс-тестирование проводится в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00. Результат можно получить через 15-20 минут. Граждане, записавшиеся по телефону +375 17 258 22 68, тестируются вне очереди.-0-