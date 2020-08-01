Зачем лететь в Стамбул через Минск - эксперт о странностях в легенде боевиков ЧВК Вагнера

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озвученная легенда о том, что задержанные под Минском боевики частной военной компании Вагнера летели в Стамбул звучит по меньшей мере странно. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА начальник кафедры сил специальных операций и войсковой разведки факультета военной разведки Военной академии полковник Александр Красновский.

"Зачем использовать для перевалки Минск, имея прямые рейсы в Стамбул из Москвы?" - задается вопросом военный эксперт. По его словам, у профессиональных ЧВК всегда есть основная и запасная легенды на случай провала. Все это, как правило, заранее продумано.

Александр Красновский уверен, что даже опытных 30 боевиков ЧВК могут оказать влияние на ситуацию в стране. "Тут налицо военная организация: жесткая дисциплина, военная иерархия, есть командир и подчиненные. Причем, как правило, у каждого из них своя специальность. Один - пулеметчик, другой - снайпер, третий - подрывник. И каждый из них способен выполнять поставленную перед ним задачу. ЧВК Вагнера - это группа, имеющая боевой опыт. Она может решать специфические задачи, такие как уничтожение, вывод из строя объектов, захват лиц", - отмечает начальник кафедры.

Как сообщалось, боевики из частной военной компании Вагнера были задержаны в Беларуси 29 июля под Минском. Мужчины прибыли в Беларусь для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Участниками группы являлись все 33 задержанных фигуранта. Группа была организована и управлялась по военным стандартам. В мессенджере WhatsApp была создана группа 1.ру с обозначенной целью - для управления личным составом. Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а о целях нахождения в Беларуси - противоречивы.-0-