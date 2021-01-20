Зачем России третья вакцина от COVID-19 и стоит ли бояться прививок

Белорус, ставший одним из разработчиков третьей российской вакцины, в эксклюзивном интервью газете "7 дней" рассказал, почему некоторые боятся прививаться от коронавируса, есть ли чипы в новом препарате и можно ли его быстро подкорректировать, если вирус мутирует.

Завотделом общей вирусологии Научного центра имени М.П.Чумакова РАН профессор Георгий Игнатьев - выпускник Минского государственного мединститута. Кстати, его супруга тоже из Беларуси, окончила тот же вуз.

В 1982-м с дипломом в кармане Георгий Михайлович поступил в целевую аспирантуру при Институте вирусологии имени Д.И. Ивановского АМН СССР. После защиты диссертации почти три года проработал в Белорусском НИИ эпидемиологии и микробиологии Минздрава БССР сначала младшим научным сотрудником, потом старшим. Вернулся в Россию. Кстати, в СССР именно московская школа вирусологов, известная во всем мире, готовила специалистов и для Беларуси. Со многими из них профессор Игнатьев до сих пор поддерживает контакты.

- Зачем России сразу три вакцины?

- У всех наших научных центров есть собственные наработанные технологии, поэтому и созданы разные вакцины. В мире применяют аналогичный подход - все работают по различным технологиям. Никто не ставит задачу иметь один и тот же препарат для всех стран.

- Расскажите о вашем изобретении.

- Ничего сверхъестественного мы не сделали. Наш центр - не только научное учреждение, но и производство, у нас много технологических наработок. Новая вакцина содержит инактивированный вирус, выделенный от больных, и все антигены коронавируса. Первый этап клинических исследований показал, что она безопасна. Теперь испытываем иммуногенность препарата. На животных в лабораторных условиях она подтвердилась. Вакцина вводится двукратно - на нулевой и 14-й день. Так вот, на седьмой день после первой вакцинации антитела появились у 30% испытателей, а у остальных - на 35-й день. Наша инактивированная вакцина отлично приспособлена для ежегодного обновления, в ней используются "убитые" вирусы SARS-CoV-2. Поэтому если штамм мутирует, мы сможем поменять использованный при производстве вакцины штамм на более актуальный и сделать новый препарат.

- Георгий Михайлович, почему, на ваш взгляд, люди из разных стран боятся делать ковид-прививку?

- Старые вакцины, применяемые много лет, хорошо изучены, как и заболевания, для профилактики которых они предназначены. Коронавирус - болезнь пока малоизученная, действие разрабатываемых вакцин, соответственно, тоже. Ответов на многие вопросы у специалистов пока нет, отсюда и настороженность людей. Мы проводим все испытания в условиях пандемии, по существу, вся информация собирается сегодня. Наша задача была сформировать такую дозу и схему вакцинации, при которой иммунный ответ организма может быть получен максимально быстро. Но пока трудно определить, как долго будет сохраняться иммунитет от введения препарата. У лабораторных животных уже зафиксирована его продолжительность в четыре месяца, у добровольцев - месяц с момента второй вакцинации. Наблюдения продолжаются.

- Прошу вас прокомментировать конспирологическую версию: в интернете пишут, что с помощью вакцины якобы будет производиться чипирование населения для тотальной слежки за ним…

- Любая вакцина - продукт с жесткой системой контроля во всех странах. И если в препарат добавить постороннее механическое или биологическое включение, вакцина никогда и нигде не пройдет систему контроля. Может быть, под чипами люди имеют в виду штрих-код на упаковке? Но в нем зашифрован только номер партии.

Знаю, что некоторых в вакцинировании смущает другой факт. Алкоголь после прививки противопоказан. Перед Новым годом многие в соцсетях писали: согласны вакцинироваться, но как на праздники не выпить? Впереди - 23 февраля, 8 Марта, а на дворе - кампания вакцинации…

В запой входить не надо вообще ни при каких условиях. Кстати, не знаю ни одну вакцину, при которой был бы показан алкоголь. Особенно в день прививки. Да и если в первые двое суток после этой процедуры появится легкое недомогание, вряд ли самому захочется выпить. Жестких ограничений по поводу приема алкоголя в промежутках между первым и вторым этапом вакцинации не существует, однако в данном вопросе следует руководствоваться разумом.

- Есть какие-то противопоказания для вакцинации?

- Безусловно. И все они прописаны в инструкции по ее применению. На данный момент, скажем, ни одна вакцина от COVID-19 не испытывалась на беременных, поэтому беременность - пока противопоказание к применению. Как, собственно, и большой перечень хронических заболеваний. Сейчас вакцина применяется для условно здоровых людей.

- Своей семье вы бы рекомендовали привиться разработанной вами вакциной, которую молодые коллеги любовно окрестили "ЧуВак"?

- Над разработкой вакцины в Центре имени Чумакова трудилась молодая команда ученых - люди 30-35 лет, очень хорошо профессионально подготовленные и еще до коронавируса отлично показавшие себя на других проектах. Поэтому так успешно пошла работа и над нынешней вакциной. Безусловно, нашему продукту я доверяю! После регистрации препарата, заявку на которую мы предполагаем вскоре подать, надеюсь, мои родственники войдут в группу для участия в продолжении исследований. Не исключаю, что и в Беларусь, на мою родину, эта вакцина приедет.

Центр разработал инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции. В ней используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые - инактивированные. Центр Чумакова подал документы на регистрацию третьей российской вакцины от коронавируса. Ожидается, что ее можно будет использовать для прививания детей и людей с хроническими заболеваниями. Молодые сотрудники Научного центра имени М.П. Чумакова в шутку предложили назвать разработанную вакцину "ЧуВак" (Чумаков-вакцина).

Елена ЕЛОВИК,

газета "7 дней".-0-