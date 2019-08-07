Зачисленные до 10 августа призывники имеют право на отсрочку по прежним правилам - Минобороны

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывники, принятые (зачисленные) на обучение в учреждения образования до 10 августа, могут реализовать свое право на отсрочку от призыва на срочную военную службу и службу в резерве для продолжения образования по нормам закона "О воинской обязанности и воинской службе" до внесения в него изменений. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Такое единое мнение выработали заинтересованные госорганы с целью реализации норм закона от 23 июля 2019 года "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства", исходя из максимального учета интересов граждан, подчеркнули в Минобороны. "Призывники, принятые (зачисленные) в установленном порядке на обучение в учреждения образования до 10 августа, могут реализовать свое право на отсрочку от призыва на срочную военную службу и службу в резерве для продолжения образования по нормам закона "О воинской обязанности и воинской службе" до внесения в него изменений", - проинформировали в военном ведомстве.

Право на отсрочку от призыва может быть реализовано гражданами путем подачи необходимых документов в соответствующую призывную комиссию.-0-