Задачи по развитию страны можно реализовать только в условиях мира и сплоченности белорусского народа - Щеткина

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритеты предстоящего пятилетия конкретно обозначены и носят ярко выраженную социальную направленность, но реализовать их можно только в условиях мира и сплоченности белорусского народа. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА делегат VI Всебелорусского народного собрания, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, член правления Белорусского союза женщин Марианна Щеткина.

"На VI Всебелорусском народном собрании рассмотрят основные положения проекта программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы. Перед собранием данные положения были обсуждены на городском собрании делегатов от Минска, а также на диалоговых площадках, - отметила Марианна Щеткина. - На собрании должны быть определены основные векторы развития государства, при этом в обсуждении участвуют представители трудовых коллективов, общественных объединений, государственных органов".

Она убеждена, что в сложившихся условиях особое внимание следует уделять интеграционным процессам в Союзном государстве. "Более активное движение навстречу друг другу, решение проблемных вопросов обеспечит развитие национальных экономик, создаст условия для роста благосостояния людей и, главное, обеспечит национальную безопасность. Братские отношения народов Беларуси и России - основа сотрудничества и успешного строительства Союзного государства", - подчеркнула руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске.

По ее мнению, очень важна молодежная политика. "Беларусь и Россия объединены общей культурой, историей. Мы воспитаны поколениями, победившими в Великой Отечественной войне и восстановившими разрушенные территории и производства. Но время идет, меняются поколения, и трансформация системы ценностей - это реальность. Поэтому в рамках государства должна быть выстроена целостная система патриотического воспитания. "Любовь к Родине - первое достоинство цивилизованного человека" - это известная цитата. Во все времена ценили патриотов и презирали предателей, - продолжила Марианна Щеткина. - И, выстраивая общее образовательное пространство в Союзном государстве, целесообразно выработать общие подходы в воспитательной работе, формировать систему общечеловеческих ценностей, противодействовать распространению идей радикализма и национализма".

"Локомотив развития общества - молодежь, грамотная, креативная, патриотическая, высокоинтеллектуальная, здоровые амбиции которой направлены на самореализацию, построение открытого справедливого общества, основанного на солидарности поколений и единстве, - отметила Марианна Щеткина. - Поддержка делегатами ВНС стратегических направлений развития страны и общества сформирует фундамент для системных действий по их реализации".-0-