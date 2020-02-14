Задания ЦТ полностью соответствуют школьной программе - Миксюк

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задания ЦТ полностью соответствуют школьной программе, заявил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"При разработке тестовых заданий мы всегда привлекаем высококвалифицированных авторов - это обычно учителя-практики. Затем тестовые задания проходят многостадийную внутреннюю и внешнюю экспертизу. В итоге мы готовы представить информацию, в каком учебнике, в каком параграфе, на какой странице рассмотрена та или иная тема, которая позволяет решить это задание и за рамки которой оно не выходит", - рассказал Юрий Миксюк.

Что касается новаций этого года, то они незначительные. "С определенными изменениями абитуриенты уже знакомы с первого этапа репетиционного тестирования. В частности, это расширение вариативности выбора ответа. Ранее по одной части предметов ЦТ мы использовали 5 возможных вариантов ответа, а по другой - четыре. Теперь там, где было 4, добавили еще один вариант. Это фактически для добросовестного абитуриента никакого значения не имеет и не сказывается на времени выполнения заданий, - отметил директор РИКЗ. - Второй момент касается математики и физики. У нас раньше было 30 заданий в тесте. В этом году добавили еще два задания первого уровня сложности для того, чтобы более объективно оценивать, скажем так, не сильно подготовленных абитуриентов, а также уменьшить дискретность набираемых баллов за определенное количество верных ответов. То есть это опять же на пользу всем абитуриентам".

Юрий Миксюк подчеркнул, что не стоит пытаться угадать правильный ответ. "Вероятность угадывания фактически сведена к нулю. Поэтому призываю абитуриентов настраиваться на добросовестную работу. Нужно приходить и показывать свои знания. И тот, кто будет лучше подготовлен, тот и получит больше баллов", - сказал он.

Директор гимназии №1 имени Ф.Скорины города Минска, учитель математики высшей категории, кандидат педагогических наук, отличник образования Наталия Бушная также подтвердила, что содержание тестов соответствует учебным программам общеобразовательных школ. "И абсолютно все учащиеся, а не только те, кто обучаются в профильных классах и на повышенном уровне изучают определенные предметы, способны выполнить тестовые задания, причем на самые высокие баллы. Для этого нужно просто желание и воля. Никакие репетиторы и курсы не нужны, просто необходимо самостоятельно много работать и доверять учителю. Есть учебное пособие, учитель, учащийся - вот триада, которая позволяет достичь необходимого результата", - отметила она.-0-

Все материалы круглого стола здесь