Задержанная в Беларуси россиянка Сапега обвиняется в разжигании социальной розни - СК

Во время брифинга
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанная в Беларуси россиянка Сапега обвиняется в разжигании социальной розни, сообщил журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, передает корреспондент БЕЛТА.
"Софья Сапега была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.342 (участие в массовых беспорядках) УК. Практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по ч.3 ст.130. Это разжигание социальной вражды и розни", - сказал Дмитрий Гора.-0-