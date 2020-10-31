Задержанные на границе с Украиной анархисты имели соответствующую диверсионную подготовку - КГБ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанные на границе с Украиной анархисты имели соответствующую диверсионную подготовку. Об этом в эфире "Беларусь 1" сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщает БЕЛТА."

Формирование преступной группы происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл, проживающий в Польше Олиневич. Встретившись в Киеве с Дубовским, они вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, - рассказал Константин Бычек. - Все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, обладали навыками взрывотехники, обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентированием на местности, мерами конспирации".

По территории Беларуси группа перемещалась исключительно в темное время суток. "Комитет государственной безопасности обладает информацией о иных подобных преступных группах и проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение их противоправной деятельности", - отметил начальник отдела.

Как сообщалось, 28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения. У задержанных обнаружено: две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и балончики с перцовым газом, форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари. Кроме того, при себе они имели ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, sim-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, другую специальную экипировку и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах банковские карты и денежные средства в различных валютах.

В числе задержанных Игорь Олиневич. Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович, Сергей Романов.

Олиневич ранее был судим за особо злостное хулиганство и умышленное уничтожение имущества путем поджога к 8 годам лишения свободы. Дубовский скрылся от следствия и находился в розыске.

Во время следствия установлено, что проживавший в Польше Олиневич, получив из деструктивных интернет-ресурсов информацию о проходящих в Беларуси несанкционированных массовых акциях и принял решение направиться в страну для поддержки протестующих путем совершения насильственных действий в ущерб национальной безопасности Беларуси. С этой целью он восстановил контакты со своим соратником по анархическому движению Дубовским, с которым осенью 2020 года встретился на территории Украины. Вдвоем с использованием тематических интернет-каналов они привлекли к своей преступной деятельности двух граждан Беларуси, после чего незаконно пересекли государственную границу и встретились в условленном месте вчетвером на территории Минской области, поселившись в лесном массиве. Преступная группа, обладавшая всеми признаками организованной, спланировала и осуществила на территории Минской и Гомельской областей ряд противоправных действий.

22 октября подозреваемые в качестве объектов нападения выбрали административное здание Государственного комитета судебных экспертиз, а также прокуратуры Солигорского района. В ночь на 28 октября они совершили поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД.

Уголовные дела, возбужденные по факту поджогов в Солигорске и Мозыре приняты к производству следственным управлением КГБ. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.289 УК, как акт терроризма, совершенный организованной группой.-0-.